مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي:" أتقدم بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على الثقة الكبيرة التي أعطاها لي ولكل الوزراء في الحكومة والوزراء الجدد لاستكمال مسيرة التنمية ".

وأكمل مدبولي : " سنبذل قصارى جهدنا لتلبية طموحات الشعب المصري في كافة القطاعات ".

ولفت رئيس الوزراء :" الشكر موصول لرئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان على منحهم الثقة للتعديل الوزاري وأحد أهم توجيهاتنا للحكومة هو التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب".