أمل عمار: ما وصلت إليه المرأة المصرية اليوم ثمرة إرادة سياسية واعية

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم، في فعاليات منتدى("هي" محرك التنمية) الذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية ، وكل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا ورئيسة الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمصر، والدكتورة هند حنفي عضوة المجلس سابقًا، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة شباب القادة، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع , وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

حيث ألقت المستشارة أمل عمار ، كلمة استهلتها بالتعبير عن سعادتها بتواجدها اليوم في هذا الصرح العلمي العريق بمدينة الإسكندرية، للمشاركة في منتدى ((هي.. محرك التنمية»، هذا المنتدى الذي يعكس إيمانًا راسخًا بأن تمكين المرأة لم يعد مجرد ملف اجتماعي، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم .

و توجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي تعد البيت الكبير للعلم، الذي يفتح أبوابه للفتيات في تخصصات المستقبل، ويصنع أجيالا من القيادات النسائية القادرة على المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات.

كما اكدت إن ما وصلت إليه المرأة المصرية اليوم هو ثمرة إرادة سياسية واعية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل تمكين المرأة قضية وطن، وهياً بيئة تشريعية ومؤسسية أتاحت لها أن تتحرك بثقة نحو مواقع القيادة وصنع القرار، فراينا المرأة المصرية داخل البرلمان بغرفتيه بنسبة تضاهي النسب العالمية، وتتولى المسؤولية التنفيذية، وتثبت وجودها في مجالات جديدة، لتؤكد أن الكفاءة هي المعيار، وأن الفرصة حين تتاح تبرهن المرأة قدرتها في النجاح والإنجاز.

كما اوضحت رئيسة المجلس ان المجلس القومي للمرأة، بصفته الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، يعمل وفق رؤية واضحة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، فعلى مستوى التمكين الاقتصادي، يعمل على دعم رائدات الأعمال وتعزيز الشمول المالي وفتح منافذ تسويقية لمنتجات المرأة المصرية، وعلى المستوى الاجتماعي، تمتد جهوده إلى قرى ونجوع مصر من خلال التوعية، ودعم المرأة المعيلة، وبناء وعي الأسرة والمجتمع، أما في محور الحماية، فيواصل تطوير الخدمات المقدمة للمرأة والتوسع في آليات الاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز .

كما اكدت ان المجلس يولي أهمية كبيرة للاستثمار في الفتيات والنشء عبر برامج قومية مثل نورة» و«نور»، برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، إيمانًا بأن بناء وعي الفتاة هو بناء لمستقبل الوطن، موضحة ان الفتيات ليسوا مستقبل الوطن فقط... بل هم حاضره أيضًا، فكل فتاة تستطيع أن تكون قائدة في موقعها، رائدة أعمال، باحثة، أو صانعة قرار. والطريق مفتوح وممهد أمام من تمتلك المعرفة والإرادة والالتزام .

كما اكدت رئيسة المجلس إن مساندة الفتيان لزميلاتهم ، وإيمانهم بحقهن الكامل في النجاح والتميز، هو التعبير الحقيقي عن وعي جيل يبني دولة حديثة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص. فالتقدم لا يصنعه طرف واحد، بل تصنعه الشراكة، والاحترام المتبادل، والعمل جنبًا إلى جنب من أجل رفعة هذا الوطن.

و اعربت عن اعتزازها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة والأكاديمية العربية بقيادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار ومؤسسة شباب القادة بقيادة النائب احمد فتحي، وهي شراكة تعكس اقتناعًا عميقا بأن إعداد قيادات شابة مؤهلة، خاصة من الفتيات، هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية. ومن خلال التدريب وبناء القدرات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، نصنع معًا الطريق نحو مستقبل أكثر تنافسية وعدالة.

و اكدت إن هذا المنتدى يبعث برسالة واضحة مفادها أن المرأة ليست مستفيدة من التنمية فقط، بل هي محركها وصانعتها في الطب، والتكنولوجيا، والنقل البحري، والإعلام، وريادة الأعمال. وكلما تعززت مشاركتها، ازدادت قوة المجتمع وتسارعت خطواته نحو التقدم.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتجديد الشكر للأكاديمية العربية على هذا التنظيم المتميز، ولكل الشركاء الداعمين، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة سيواصل العمل لتحويل الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية إلى فرص حقيقية ونتائج ملموسة، تضمن لكل فتاة وامرأة مكانها المستحق في بناء الجمهورية الجديدة، فبشراكة المرأة والرجل معا تبنى الأوطان، وتكتب مصر مستقبلها الذي تستحقه.