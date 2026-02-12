قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
أمل عمار: ما وصلت إليه المرأة المصرية اليوم ثمرة إرادة سياسية واعية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في فعاليات منتدى("هي" محرك التنمية)
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في فعاليات منتدى("هي" محرك التنمية)
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم، في فعاليات  منتدى("هي" محرك التنمية) الذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية ، وكل من  الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا ورئيسة الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمصر، والدكتورة هند حنفي عضوة المجلس سابقًا، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة شباب القادة، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع , وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

حيث ألقت المستشارة أمل عمار ، كلمة استهلتها بالتعبير عن سعادتها بتواجدها اليوم في هذا الصرح العلمي العريق بمدينة الإسكندرية، للمشاركة في منتدى ((هي.. محرك التنمية»، هذا المنتدى الذي يعكس إيمانًا راسخًا بأن تمكين المرأة لم يعد مجرد ملف اجتماعي، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم  .

و توجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي تعد البيت الكبير للعلم، الذي يفتح أبوابه للفتيات في تخصصات المستقبل، ويصنع أجيالا من القيادات النسائية القادرة على المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات.

كما اكدت إن ما وصلت إليه المرأة المصرية اليوم هو ثمرة إرادة سياسية واعية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل تمكين المرأة قضية وطن، وهياً بيئة تشريعية ومؤسسية أتاحت لها أن تتحرك بثقة نحو مواقع القيادة وصنع القرار، فراينا المرأة المصرية داخل البرلمان بغرفتيه بنسبة تضاهي النسب العالمية، وتتولى المسؤولية التنفيذية، وتثبت وجودها في مجالات جديدة، لتؤكد أن الكفاءة هي المعيار، وأن الفرصة حين تتاح تبرهن المرأة قدرتها في النجاح والإنجاز.

كما اوضحت رئيسة المجلس ان المجلس القومي للمرأة، بصفته الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، يعمل وفق رؤية واضحة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، فعلى مستوى التمكين الاقتصادي، يعمل على دعم رائدات الأعمال وتعزيز الشمول المالي وفتح منافذ تسويقية لمنتجات المرأة المصرية، وعلى المستوى الاجتماعي، تمتد جهوده إلى قرى ونجوع مصر من خلال التوعية، ودعم المرأة المعيلة، وبناء وعي الأسرة والمجتمع، أما في محور الحماية، فيواصل تطوير الخدمات المقدمة للمرأة والتوسع في آليات الاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز .

كما اكدت ان المجلس يولي أهمية كبيرة للاستثمار في الفتيات والنشء عبر برامج قومية مثل نورة» و«نور»، برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، إيمانًا بأن بناء وعي الفتاة هو بناء لمستقبل الوطن، موضحة ان الفتيات ليسوا مستقبل الوطن فقط... بل هم حاضره أيضًا، فكل فتاة تستطيع أن تكون قائدة في موقعها، رائدة أعمال، باحثة، أو صانعة قرار. والطريق مفتوح وممهد أمام من تمتلك المعرفة والإرادة والالتزام .

كما اكدت رئيسة المجلس إن مساندة الفتيان لزميلاتهم ، وإيمانهم بحقهن الكامل في النجاح والتميز، هو التعبير الحقيقي عن وعي جيل يبني دولة حديثة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص. فالتقدم لا يصنعه طرف واحد، بل تصنعه الشراكة، والاحترام المتبادل، والعمل جنبًا إلى جنب من أجل رفعة هذا الوطن.

و اعربت عن اعتزازها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة والأكاديمية العربية بقيادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار ومؤسسة شباب القادة بقيادة النائب احمد فتحي، وهي شراكة تعكس اقتناعًا عميقا بأن إعداد قيادات شابة مؤهلة، خاصة من الفتيات، هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية. ومن خلال التدريب وبناء القدرات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، نصنع معًا الطريق نحو مستقبل أكثر تنافسية وعدالة.

و اكدت إن هذا المنتدى يبعث برسالة واضحة مفادها أن المرأة ليست مستفيدة من التنمية فقط، بل هي محركها وصانعتها في الطب، والتكنولوجيا، والنقل البحري، والإعلام، وريادة الأعمال. وكلما تعززت مشاركتها، ازدادت قوة المجتمع وتسارعت خطواته نحو التقدم.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتجديد الشكر للأكاديمية العربية على هذا التنظيم المتميز، ولكل الشركاء الداعمين، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة سيواصل العمل لتحويل الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية إلى فرص حقيقية ونتائج ملموسة، تضمن لكل فتاة وامرأة مكانها المستحق في بناء الجمهورية الجديدة، فبشراكة المرأة والرجل معا تبنى الأوطان، وتكتب مصر مستقبلها الذي تستحقه.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

الجامعة العربية: الإذاعة واكبت كل التحولات وحافظت على رسالتها المهنية والإنسانية

الجيش الأمريكي

القيادة الأمريكية: انسحاب القوات من قاعدة التنف في سوريا كان مدروسا

ايران و اسرائيل

الجيش الإسرائيلي والموساد يطلبان الإيرانيين بالتواصل والتعاون عبر قنواتهما الرسمية

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

