هجوم أوكراني يوقف عمليات مصفاة "فولجوجراد" الروسية

أوقفت مصفاة فولغوغراد النفطية التابعة لشركة "لوك أويل" في جنوب روسيا عمليات التكرير، الأربعاء، بعد اندلاع حريق نتيجة هجوم شنته أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة.

وأفاد مصدران في قطاع النفط بأن الحريق طال وحدة تكرير النفط الخام سي.دي.يو-1، التي تمثل نحو 40% من قدرة المصفاة، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالي 18.600 طن بما يعادل 140 ألف برميل.

وتعد مصفاة فولغوغراد إحدى أكبر المصافي الروسية، حيث عالجت في عام 2024 نحو 13.5 مليون طن من النفط، أي حوالي 5% من إجمالي الإنتاج في البلاد، وأنتجت ستة ملايين طن من الديزل، و1.9 مليون طن من البنزين، و700 ألف طن من زيت الوقود.

ويُذكر أن وتيرة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية تراجعت في يناير الماضي وسط مفاوضات السلام، لكنها تصاعدت مجددا خلال الأيام الأخيرة.