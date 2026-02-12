قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوكرانيا : ارتفاع عدد ضحايا القصف روسي الليلة الماضية إلى 7 قتلى

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع عدد ضحايا قصف روسي لمقاطعات عدة الليلة الماضية إلى 7 قتلى.

وفي وقت لاحق ، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على عدم استعداده لعقد أي لقاء لحل النزاع في أوكرانيا على أراضي روسيا أو بيلاروس، بحسب وكالة "أوكرينفورم".


وقال زيلينسكي: "نحن مستعدون لدعم مقترحات الولايات المتحدة باللقاء في أي أراض: أمريكا، أوروبا، دول محايدة، أي دول، باستثناء الاتحاد الروسي وبيلاروس".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني رفضا صريحا لدعوة بوتين الذي سبق أن قال: "إذا كان زيلينسكي مستعدا للقاء، فليأتِ إلى موسكو". وكان زيلينسكي قد صرح بشكل متناقض سابقا بأنه مستعد للقاء "بأي شكل"، قبل أن يحدد موقفه باستثناء الأراضي الروسية والبيلاروسية.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع أنباء عن مفاوضات غير معلنة، حيث أفادت صحيفة “تايمز أوف أوكرانيا”، نقلا عن مصادر، بأن كييف تدرس إمكانية إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.

يُذكر أن جولتين من المفاوضات حول أوكرانيا عُقدتا في أبو ظبي، الأولى في 23-24 يناير والثانية في 4-5 فبراير، بمشاركة وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وجرت بشكل مغلق دون حضور الصحافة.

روسيا أوكرانيا زيلينسكي الولايات المتحدة أبو ظبي

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

