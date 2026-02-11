زيلينسكي: الهجمات الروسية على أوكرانيا تقوض الثقة بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن الهجمات الروسية على أوكرانيا تقوض الثقة بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال مسؤول أوكراني اليوم "الأربعاء" ، إن غارة جوية روسية بطائرة مسيرة على مدينة بوجودوخيف الأوكرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال ووالدهم.

أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي اليوم الأربعاء عن وفاة طفلين يبلغان من العمر عاماً واحداً وطفلة تبلغ من العمر عامين نتيجة غارة جوية معادية استهدفت "منزلاً سكنياً خاصاً" في المدينة الشرقية القريبة من الحدود الروسية.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، وقد حدده المدعون بأنه والد الأطفال، وكان موجوداً أيضاً في المنزل، متأثراً بجراحه.

وذكر المدعون في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام: “نتيجة للهجوم، تم تدمير المنزل بالكامل واشتعلت فيه النيران، وحوصرت العائلة تحت الأنقاض”.