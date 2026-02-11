قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
أخبار العالم

اليابان: مساهمات جديدة لأوكرانيا عبر اليونسكو لإصلاح أصول ثقافية

أ ش أ

 أعلنت اليابان عن تقديم مساهمة جديدة بقيمة 3.8 مليون دولار لأوكرانيا عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أجل المساعدة في إصلاح الأصول الثقافية في البلاد التي تضررت جراء العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت منظمة اليونسكو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - أنه حتى الشهر الماضي، تم التحقق من تضرر أكثر من 500 موقع ثقافي في أوكرانيا، بما في ذلك مبان ذات أهمية تاريخية وفنية.. مشيرة إلى أنه من الممكن أن تعزز المساعدات الجديدة العمل على التحقق من الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي في أوكرانيا باستخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل الفحص الأخرى.

وأضافت المنظمة أن هذه المساعدات ستسمح باتخاذ إجراءات طارئة سريعة من أجل تحقيق الاستقرار وإصلاح المواقع الثقافية المتضررة والمساعدة في منع المزيد من التدهور.. مشيرة إلى أن إجمالي مساهمات اليابان في أوكرانيا يمثل ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي التمويل الذي جمعته المنظمة للبلاد.

من جانبه، قال السفير الياباني لدى أوكرانيا ماساشي ناكاجومي إن الثقافة تشكل جزءا مهما من سيادة أوكرانيا، كما أن بلاده ترغب في مواصلة تقديم الدعم.

مساهمة جديدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المساعدة في إصلاح الأصول الثقافية العملية العسكرية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

