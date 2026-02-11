اليابان: مساهمات جديدة لأوكرانيا عبر اليونسكو لإصلاح أصول ثقافية

أعلنت اليابان عن تقديم مساهمة جديدة بقيمة 3.8 مليون دولار لأوكرانيا عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أجل المساعدة في إصلاح الأصول الثقافية في البلاد التي تضررت جراء العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت منظمة اليونسكو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - أنه حتى الشهر الماضي، تم التحقق من تضرر أكثر من 500 موقع ثقافي في أوكرانيا، بما في ذلك مبان ذات أهمية تاريخية وفنية.. مشيرة إلى أنه من الممكن أن تعزز المساعدات الجديدة العمل على التحقق من الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي في أوكرانيا باستخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل الفحص الأخرى.

وأضافت المنظمة أن هذه المساعدات ستسمح باتخاذ إجراءات طارئة سريعة من أجل تحقيق الاستقرار وإصلاح المواقع الثقافية المتضررة والمساعدة في منع المزيد من التدهور.. مشيرة إلى أن إجمالي مساهمات اليابان في أوكرانيا يمثل ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي التمويل الذي جمعته المنظمة للبلاد.

من جانبه، قال السفير الياباني لدى أوكرانيا ماساشي ناكاجومي إن الثقافة تشكل جزءا مهما من سيادة أوكرانيا، كما أن بلاده ترغب في مواصلة تقديم الدعم.