كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات "المـ.ـثلية" في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
أونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تمهد الطريق لتوسيع المستوطنات

أونروا
أونروا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، نقلت فيه عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، تأكيدها أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تمهد الطريق لتوسيع المستوطنات وتقوض مستقبل الفلسطينيين.


وأوضحت القناة أن الإجراءات الإسرائيلية بالضفة تمثل ضربة للقانون الدولي وتؤدي إلى مزيد من السيطرة والعنف.

واستقبل معبر رفح البري، فجر اليوم "الأربعاء"، دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لتسيير عودة العالقين وتسهيل حركة العبور إلى القطاع.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، أيمن عماد، بوصول خمس حافلات تقل عددًا كبيرًا من الفلسطينيين إلى المعبر، تمهيدًا لإنهاء إجراءات سفرهم والعودة إلى قطاع غزة.

وأوضح أن العائدين توجهوا إلى صالات السفر لاستكمال الإجراءات، في ظل سرعة ملحوظة في إنهاء المعاملات من قِبل السلطات المصرية، التي تعمل على تسهيل حركة العبور وضمان انسيابية الإجراءات.

وبحسب البيانات الرسمية، تمكن أكثر من 107 آلاف فلسطيني من العبور إلى الأراضي المصرية خلال فترة الحرب، من بينهم جرحى ومصابون تلقوا العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات المصرية، ويعود هؤلاء تباعًا وعلى دفعات إلى قطاع غزة، بعد إتمام علاجهم وشفائهم، في عودة طوعية إلى أراضيهم، في مؤشر يعكس التمسك بالأرض ورفض التهجير رغم الدمار الواسع، وذلك في ظل قيود تفرضها سلطات الاحتلال تقصر حق العودة على من غادروا القطاع بعد أكتوبر 2023.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، من معبر رفح من الجانب المصري، أيمن عماد، بأن السلطات المصرية أتمت جميع الإجراءات اللوجستية، ووفرت التسهيلات اللازمة لضمان سرعة عبور الفلسطينيين وتأمين وصولهم إلى وجهاتهم داخل القطاع، وذلك بالتزامن مع تشغيل المعبر وفق الآلية الجديدة التي بدأت في الثاني من فبراير الجاري، التي تقضي بعبور 50 فلسطينيًا إلى القطاع يوميًا، مقابل خروج 50 مريضًا مع مرافقيهم لتلقي العلاج في مصر.

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

