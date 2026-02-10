رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية

أكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين ، الدكتور صلاح عبدالعاطي، أن إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية وفرض قوانينها عليها؛ في مسعى لإلغاء اتفاق أوسلو وتكريس احتلال دائم يقضي على أي أفق لحل سياسي عادل.

وقال الدكتور صلاح عبدالعاطي - في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء - إن إسرائيل تستغل حالة الانفلات في النظام الدولي وغياب المعايير بدعم أمريكي مباشر يتجاهل قرارات الشرعية الدولية ما يسمح لها بفرض وقائع جديدة على الأرض دون محاسبة.

وأضاف أن الاحتلال يسعى لتقليص الضغط الدولي المتزايد خاصة مع اتساع رقعة التضامن الشعبي العالمي المطالب بوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية.

وشدد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين على أن جوهر الصراع مع إسرائيل لا يقتصر على غزة بل يشمل بالأساس الضفة الغربية والقدس .