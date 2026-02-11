انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود خلاف إداري فى الأهلي خلال الفترة الحالية، بسبب مطالب برحيل أسامة هلال عن إدارة التعاقدات داخل النادي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أن هناك أصواتًا داخل الأهلي ترى ضرورة تعيين مدير تعاقدات جديد بدلًا من أسامة هلال، في ظل الرغبة في تغيير آلية العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يقوده سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، والذي يطالب بإعادة هيكلة ملف التعاقدات بما يتماشى مع احتياجات الفريق الأول.

وأكد أنه في المقابل، توجد أصوات أخرى داخل مجلس الإدارة ترى ضرورة الإبقاء على أسامة هلال في منصبه خلال الفترة الحالية، وهو التيار الذي يقوده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ما يعكس حالة من الانقسام داخل الإدارة حول هذا الملف.