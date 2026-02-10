اليابان : قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعربت حكومة اليابان عن بالغ قلقها إزاء إقدام الحكومة الإسرائيلية على إدخال تعديلات على عدد من الإجراءات، من بينها ما يتعلق بالمعاملات العقارية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس نية لتسريع وتيرة تطوير وبناء المستوطنات.

وأكدت طوكيو مجددًا في بيان لها أسفها العميق إزاء استمرار الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية رغم النداءات المتكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان.

ودعت الحكومة اليابانية إسرائيل مرة أخرى وبشدة إلى التراجع عن هذا القرار وفرض تجميد كامل على جميع الأنشطة الاستيطانية.

كما طالبت حكومة اليابان الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات مناسبة وفورية لمنع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.

وشددت اليابان على أهمية الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك في الضفة الغربية، في ظل الجهود الدولية الجارية لتحقيق الاستقرار في الأوضاع المحيطة بقطاع غزة، وذلك بما يتماشى مع الخطة الشاملة.

وأكدت أن الأنشطة الاستيطانية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

واختتمت الحكومة اليابانية بيانها بالتأكيد على أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لوقف الأنشطة الاستيطانية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية.