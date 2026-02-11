46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

قال الإعلامي خالد الغندور إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 46 ألفًا و400 مشجع من الأهلي لمساندة الفريق في مباراته أمام الجيش الملكي يوم 15 فبراير الجاري على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"وتم السماح بحضور 4 آلاف و400 مشجع من الجيش الملكي للمباراة".

ويُواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل فريق النادي الأهلي مباراة الجيش الملكي بعدد من الغيابات المؤثرة على رأسهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، علمًا بأن فريق القلعة الحمراء حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.