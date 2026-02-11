رئيس نادي سموحة يستقبل بطلات الرمح ويحثهن على التألق دوليًا

استقبل الدكتور "محمد بلال "رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، مساء اليوم كلًّا من "أسيل أسامة"بطلة إفريقيا والعرب، التي حققت الرقم القياسي والمرشحة لبطولة العالم في رمي الرمح، وريماس الوليلي، الحاصلة على فضية إفريقيا وذهبية دورة الألعاب الأفريقية في أنغولا، والمرشحة لأولمبياد الناشئين في السنغال في رمي الرمح.

وجاء ذلك بحضور "محمد نمر "عضو مجلس الإدارة، واللواء "أحمد سعيد"المدير التنفيذي للنادي، والكابتن "وائل التونسي "رئيس جهاز ألعاب القوى، والكابتن "سمية الشهاوي "مدربة اللاعبَة أسيل أسامة.

وطلب رئيس النادي من اللاعبَتين خلال اللقاء بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج متميزة ورفع اسم نادي سموحة عاليًا في المحافل الدولية.