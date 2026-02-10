الرئيس الكولومبي يعلن نجاته من محاولة اغتيال بعد تحذيرات أمنية

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، أنه نجا من محاولة اغتيال وصفت بالخطيرة، مؤكداً أن الحادثة جاءت في ظل تحذيرات أمنية تلقاها خلال الأشهر الماضية بشأن تهديدات من شبكات تهريب مخدرات.

وأوضح بيترو أن مروحيته الرئاسية لم تتمكن، ليل الإثنين، من الهبوط في إحدى المناطق على الساحل الكاريبي، بعدما وردت معلومات أمنية تفيد بوجود مخطط لاستهدافها بإطلاق نار.

وأضاف أن الطاقم اضطر إلى تغيير المسار والتحليق فوق البحر لساعات، قبل التوجه إلى موقع بديل غير مخطط له مسبقاً.

وقال الرئيس الكولومبي، خلال اجتماع حكومي بث على الهواء مباشرة، إن هذا القرار جاء لتفادي “محاولة قتله”، مشيراً إلى أن التهديدات التي يواجهها ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر خطورة في الآونة الأخيرة.