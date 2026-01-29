مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا

كشفت وكالة رويترز، عن مقتل 15 شخصا بينهم عضو البرلمان، النائب ديوجينيس كوينتيرو ومساعده ، وذلك جراء تحطم طائرة شمال شرق كولومبيا .

وكان على متن الطائرة، من طراز Beechcraft 1900D، 13 راكباً واحدا و2 من أفراد الطاقم، ولم يبلغ عن أي ناجين حتى الآن بعد العثور على حطامها في المنطقة الجبلية الوعرة، حسب ما أفادت به مصادر الطيران المدني.

وذكرت السلطات أنه مهام البحث والإنقاذ بدأت على الفور بعد انقطاع الاتصال بالطائرة، غير أن التعرض لتقلبات جوية شديدة وصعوبة الوصول إلى موقع الحادث في منطقة ذات تضاريس وعرة؛ حالتا دون الوصول السريع إلى الحطام.

وتقع المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة، ضمن نطاق جبلي يشهد نشاطا مسلحا متواصلا من جماعات متمردة، الأمر الذي يزيد من صعوبة إجراءات تحقيق حول الحادث، وسحب الأدلة من موقعه.

وقالت شركة ساتينا، في بيان رسمي، إن الطائرة كانت مقررة أن تهبط حوالي الساعة 12:05 ظهراً بالتوقيت المحلي، قبل أن يضيع الاتصال بها فجأة.