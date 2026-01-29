مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية

لقي 15 شخصاً مصرعهم، الأربعاء؛ إثر تحطم طائرة ركاب صغيرة في شمال شرق كولومبيا، بالقرب من الحدود المضطربة مع فنزويلا، وفق ما أعلنته السلطات الكولومبية.

وأعلنت شركة الطيران الحكومية ساتينا والسلطات الجوية أن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة داخلية من مدينة كوكوتا الحدودية إلى مدينة أوكانيا، فقد الاتصال بها مع أبراج المراقبة قبل أن تتمكن من الهبوط في وجهتها.

وكان على متن الطائرة، من طراز Beechcraft 1900D، 13 راكباً واحدا و2 من أفراد الطاقم، ولم يبلغ عن أي ناجين حتى الآن بعد العثور على حطامها في المنطقة الجبلية الوعرة، حسب ما أفادت به مصادر الطيران المدني.

وذكرت السلطات أنه مهام البحث والإنقاذ بدأت على الفور بعد انقطاع الاتصال بالطائرة، غير أن التعرض لتقلبات جوية شديدة وصعوبة الوصول إلى موقع الحادث في منطقة ذات تضاريس وعرة؛ حالتا دون الوصول السريع إلى الحطام.

وتقع المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة، ضمن نطاق جبلي يشهد نشاطا مسلحا متواصلا من جماعات متمردة، الأمر الذي يزيد من صعوبة إجراءات تحقيق حول الحادث، وسحب الأدلة من موقعه.

وقالت شركة ساتينا، في بيان رسمي، إن الطائرة كانت مقررة أن تهبط حوالي الساعة 12:05 ظهراً بالتوقيت المحلي، قبل أن يضيع الاتصال بها فجأة.

ولم تعلن حتى الآن قائمة بأسماء الضحايا بشكل رسمي، لكن تقارير أولية تشير إلى أن من بين الركاب نائبا في البرلمان الكولومبي ومرشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، ما يثير اهتماما كبيرا وترقبا لبيان مفصل من السلطات المختصة.