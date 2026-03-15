الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي لـ"أمير قطر": مصر تنظر إلى الأمن القومي الخليجي باعتباره امتدادا للأمن القومي المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد
الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد
​كتب محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد، خلال الاتصال، رفض مصر القاطع،  وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر، معرباً عن دعم مصر الكامل، حكومةً وشعباً، لدولة قطر، ووقوفها في تضامن تام مع الأشقاء في دول الخليج في ظل التطورات الراهنة، مؤكداً استعداد مصر لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة حفاظاً على أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة. 

كما أوضح سيادته أن مصر تبذل اتصالات وتحركات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن، مشيداً بالدور القطري الحريص على خفض التصعيد وصون الاستقرار الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن سمو الأمير تميم أعرب عن خالص تقديره وشكره للسيد الرئيس على حرصه الدائم على التضامن مع دولة قطر وكافة دول الخليج، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن قطر تواصل جهودها بالتنسيق مع مصر والدول الشقيقة لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على وقف الحرب في أسرع وقت.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن مصر تنظر إلى الأمن القومي الخليجي باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوزها، وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن التصدي لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية.

