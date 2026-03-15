بمشاركة عشيقها.. تأييد حكم الإعدام على زوجة تخلصت من زوجها بالدقهلية

ايدت جنايات المنصورة حكمها بالإعدام شنقًا لربة منزل وعامل ، بعد قيامهما بقتل خفير وزوج المتهمة مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز الستامونى بمحافظة الدقهلية

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبد الدايم، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، والحاجب حسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة..



وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من: فاطمة م.أ.، ، 36 عاما ، ربة منزل، ومقيمة بقرية أبونور الدين مركز الستاموني، ومحمد ع.إ.أ.، محبوس،20، عامل زراعي، ومقيم بقرية أبونور الدين مركز الستاموني، لأنهما في يوم 2/10/2024، بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، قتلا المجني عليه السيد عبدالباري حامد على الجريدي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين وأداتين فأس وحجر، وكمنا له بالمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قام الثاني بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عاجلته هي بعدة طعنات استقرت بالظهر، باستخدام السلاح الأبيض سكين، حتى سقط أرضا مخضبا بدمائه، ولتأكدهما من تمام جريمتهما ومفارقته للحياة، عاجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فاس، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.