محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز المقدم للمواطنين، إلى جانب متابعة انتظام عملية الصرف وعدم التزاحم، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة الخبز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، والتقي بالمواطنين واستمع الي آرائهم ومشاكلهم .

جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام علي مخبز المحافظه ، محمد صلاح مدير المتابعة بالإدارة العامه للمراجعه والحوكمه بالمحافظه.

وتابع " المحافظ " مراحل إنتاج الخبز وآليات صرفه للمواطنين، واطمأن على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية والأوزان المقررة، مؤكدًا أن حصول المواطن على رغيف خبز جيد وبالوزن المحدد يمثل حقًا أصيلًا لا تهاون فيه .

وشدد " مرزوق " على ضرورة تنظيم عملية الصرف ومنع أي تكدس أو تزاحم داخل محيط المخبز، بما يحقق سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم في إطار من الانضباط والانتظام.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الجولات الميدانية على المخابز لمتابعة جودة الخبز وانتظام العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة الخدمة.