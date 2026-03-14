الدقهلية.. 15 حالة اختناق في حريق مصنع بطلخا… تفاصيل

كلف الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية بالتدخل الفوري واتخاذ كافة الإجراءات الطبية الطارئة.

تم تفعيل غرفة الطوارئ المركزية بديوان المديرية والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بالمحافظة لمتابعة الحادث أول بأول، مع تقديم الدعم الطبي واللوجيستي اللازم، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة مثل مستشفيات طلخا، المنصورة الدولي، والمنصورة التخصصي، إلى جانب جاهزية فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري عند الحاجة.

وتوجهت الدكتورة نجلاء فتحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، إلى موقع الحادث، و الدكتور جابر ممدوح، مدير إدارة المستشفيات، لمتابعة المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، حيث تم التعامل مع 15 حالة اختناق، وتحسن 13 حالة في موقع الحريق، فيما تم تحويل حالتين فقط إلى المستشفى الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحالتهما مستقرة.

وأشار الدكتور الجزار إلى أن فرق الحماية المدنية ورجال الإطفاء تواصل التعامل مع الحريق حتى الآن مع وجود التأمين الطبي الكامل، مؤكدًا أن جهود الفرق لم تقتصر على الموقع فقط، بل شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات القريبة لضمان الاستجابة السريعة والكاملة لكل الحالات.

وقدم الشكر لمركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بالمحافظة وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية والفرق الطبية بغرفة الطوارئ المركزية بالمديرية والفرق الميدانية لسرعة استجابتهم وتقديم الدعم الطبي واللوجيستي لضمان سلامة المصابين.