الدقهلية .. ضبط ومصادرة 44 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين وبلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمديني السنبلاوين وبلقاس، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 44 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور والتسبب في معاناة المواطنين، كما أكد على رفع أي إشغالات في الحال، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بإشراف محمود المتولي نائب رئيس المدينة، وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإنارة والمواقف وشئون البيئة، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 16 سماعة، 4 تابلوهات خشب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

كما قام مركز ومدينة بلقاس، بضبط ومصادرة 20 سماعة، 4 أطقم صوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.