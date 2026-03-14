الدقهلية: 20 ألف حالة طوارئ و75 ألف متردد بالعيادات و2500 حجز بالعنايات والحضانات الأسبوع الماضي

أعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية واصلت جهودها المكثفة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

حيث قدمت المستشفيات التابعة للمديرية خدمات طبية متكاملة لعشرات الآلاف من المواطنين، إلى جانب إجراء 518 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات الطبية، في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية داخل المستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن مستشفيات صحة الدقهلية استقبلت خلال الفترة المشار إليها قرابة 20 ألف حالة بقسم الاستقبال والطوارئ، إلى جانب نحو 75 ألف متردد على العيادات الخارجية، و8500 متردد على العيادات المسائية، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ.

وأضاف أن أقسام الغسيل الكلوي بالمستشفيات، قدمت قرابة 9 آلاف جلسة غسيل كلوي لمرضى الفشل الكلوي، بينما بلغ عدد حالات الدخول للأقسام الداخلية والعنايات المركزة والحضانات نحو 2500 حالة، فضلًا عن تردد قرابة 16 ألف حالة على أقسام الأشعة المختلفة بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الإدارة العامة للطب العلاجي كثّفت جهودها في المتابعة الميدانية والمرور الإشرافي على المستشفيات، حيث تم تنفيذ قرابة 120 جولة مرورية شملت أكثر من 22 مستشفى لمتابعة انتظام العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، أن هذه المؤشرات تعكس حجم العمل الكبير داخل مستشفيات المحافظة، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لمختلف الأقسام الطبية لضمان تقديم خدمة علاجية متميزة للمواطنين.

فيما أكدت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، أن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالمستشفيات استفاد منها نحو 4001 متدرب من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية.

وأضافت أن الإدارة عقدت أكثر من 15 اجتماعًا مع إدارات المستشفيات لمتابعة سير العمل وتطوير آليات تقديم الخدمات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الجزار أن هذه الجهود مكّنت الإدارة العامة للطب العلاجي من تقديم خدمات طبية وجراحية متكاملة تضمنت 518 عملية متنوعة، بما يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات العلاجية بالمستشفيات.

