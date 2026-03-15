عمرو سلامة: الحرب على إيران وعد من دونالد ترامب لـبنيامين نتنياهو
سجل بلا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا.. هل يواصل توروب أرقامه المميزة مع الأهلي أمام الترجي؟
قالي المسرح مش حرام.. سميرة عبدالعزيز تكشف كواليس لقائها مع الشيخ الشعراوي
مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا
هجوم سيبراني إيراني على جهاز الموساد ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي
ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس
برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات
أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها
وسط حزن شديد.. أهالي قرية القشيش يشيعون جنازة جثامين 3 أطفال في حريق منزلهم
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا محادثات مباشرة مع لبنان قريبا
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أنها النواة الأساسية لتماسك المجتمع
أورمان الدقهلية خلال العشر الأواخر من رمضان.. توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية بالقرى

همت الحسينى

 أعلنت جمعية الأورمان عن تكثيف جهودها وتوزيع (1300) كرتونة مواد غذائية في محافظة الدقهلية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية.
شملت الخطة التفصيلية بقرى كفر الوزير والدبونيه وكفر الجوهري وكوم النور بمركز ميت غمر، وقريتي قريه ٣٨ و٣٩ الدرافيل بمركز بلقاس.


وأكدت الدكتورة هاله جوده، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن الهدف من التوزيع هو إدخال البهجة على قلوب الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهلهم، استثماراً لروح التكافل الإجتماعي التي يجسدها الشعب المصري في هذه الأيام العظيمة.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع تأتي استكمالاً لنشاطها الذي بدأ مع مطلع الشهر المعظم، ولكن بتركيز مكثف خلال هذه الأيام المباركة، حيث تم إستهداف القرى والنجوع النائية في محافظة الدقهلية، والأسر المستفيدة المسجلة في قواعد بيانات الجمعية بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة، والأرامل، والمطلقات، وكبار السن ذوي الدخل المحدود.
موضحًا أنه تتميز كراتين الأورمان بتنوع محتوياتها لتشمل السلع الأساسية (أرز، سكر، مكرونة، سمن، زيت، بقوليات، وتمر)، بما يكفي احتياجات الأسرة لعدة أيام. وأكدت الجمعية أن هذا العمل يتم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة في القرى لضمان عدم ازدواجية التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.
مشيرًا إلى أن فرق المتطوعين وسيارات النقل تعمل على مدار الساعة خلال العشر الأواخر لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة.
يذكر إن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا .

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

جانب من الحلقة

1000 طالب.. تفاصيل تنظيم أسرة "طلاب من أجل مصر" حفل إفطار جماعي بساحة الجامعات

صورة أرشيفية

كيف استعدت وزارة الأوقاف للاحتفال بليلة القدر

التصالح

فرصة جديدة لاستخراج بطاقة العقار.. تفاصيل جديدة عن التصالح في مخالفات البناء

بالصور

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد