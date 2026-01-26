قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق
دعاء الفجر للرزق في السابع من شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بعد الصلاة
ماذا تقدم تويوتا برادو 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
أخبار العالم

تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا

القسم الخارجي

تحطمت طائرة خاصة تقل ثمانية أشخاص أثناء إقلاعها من مطار بانجور الدولي بولاية مين الأمريكية مساء الأحد، ما أدى إلى إغلاق المطار مؤقتاً وتدخل فرق الطوارئ على الفور.

وأفاد بيان صادر عن المطار بأن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث عند الساعة 7:45 مساء بالتوقيت الشرقي، للتعامل مع الحادث وإخماد الحريق الكبير الذي اندلع بعد التحطم.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، من طراز بومباردييه تشالنجر 600 ذات المحركين التوربينيين، كانت في طريقها إلى مطار بانجور بعد رحلة قادمة من ولاية تكساس، وسقطت أثناء الإقلاع عند حوالي الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).

حتى الآن، لم يعرف مصير الركاب الثمانية على متن الطائرة، ولم تصدر سوى تفاصيل رسمية محدودة حول الحادث.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستجري تحقيقاً شاملاً في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، لتحديد أسباب تحطم الطائرة وما إذا كانت هناك أي إخفاقات فنية أو بشرية وراء الواقعة.

وشهد المطار توقف العمليات مؤقتاً، بينما تعمل فرق الإنقاذ على تأمين المنطقة وضمان سلامة العمليات الجوية عند إعادة فتحه لاحقاً.

تحطمت طائرة خاصة مطار بانجور الدولي ولاية مين الأمريكية إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحطم طائرة في أمريكا

