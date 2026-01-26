تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا

تحطمت طائرة خاصة تقل ثمانية أشخاص أثناء إقلاعها من مطار بانجور الدولي بولاية مين الأمريكية مساء الأحد، ما أدى إلى إغلاق المطار مؤقتاً وتدخل فرق الطوارئ على الفور.

وأفاد بيان صادر عن المطار بأن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث عند الساعة 7:45 مساء بالتوقيت الشرقي، للتعامل مع الحادث وإخماد الحريق الكبير الذي اندلع بعد التحطم.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة، من طراز بومباردييه تشالنجر 600 ذات المحركين التوربينيين، كانت في طريقها إلى مطار بانجور بعد رحلة قادمة من ولاية تكساس، وسقطت أثناء الإقلاع عند حوالي الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).

حتى الآن، لم يعرف مصير الركاب الثمانية على متن الطائرة، ولم تصدر سوى تفاصيل رسمية محدودة حول الحادث.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستجري تحقيقاً شاملاً في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، لتحديد أسباب تحطم الطائرة وما إذا كانت هناك أي إخفاقات فنية أو بشرية وراء الواقعة.

وشهد المطار توقف العمليات مؤقتاً، بينما تعمل فرق الإنقاذ على تأمين المنطقة وضمان سلامة العمليات الجوية عند إعادة فتحه لاحقاً.