مصرع طالبة هندسة صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد في الغربية

لقيت طالبة بالفرقة الأولى في كلية الهندسة مصرعها اليوم اسفل عجلات القطار خلال عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طالبة أسفل عجلات القطار عند مزلقان البحر بدائرة المركز.

تحرك أمني

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وجود جثة لطالبة في العقد الثاني من العمر تُدعى أمل م. ال. ع، م ومقيمة بقرية الدلجمون.

التحريات الأمنية

وكشفت التحريات الأولية للرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات أن الطالبة حاولت عبور المزلقان رغم إغلاقه أثناء مرور القطار وذلك خلال عودتها من الكلية ما أدى إلى اصطدام القطار بها ووفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.