الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع انتخابي ساخن في برشلونة.. فونت ينتقد لابورتا بسبب بوسكيتس وبونماتي

فونت ولابورتا
فونت ولابورتا
إسلام مقلد

شهدت انتخابات رئاسة نادي برشلونة أجواءً مشحونة بالتصريحات المتبادلة، بعدما وجّه المرشح الرئاسي فيكتور فونت انتقادات حادة لمنافسه خوان لابورتا، على خلفية ظهوره والتقاط صور مع عدد من نجوم النادي السابقين والحاليين خلال عملية التصويت التي تُجرى اليوم الأحد.

وجاءت انتقادات فونت بعدما ظهر لابورتا في لقطات تجمعه مع قائد الفريق السابق سيرجيو بوسكيتس، وكذلك نجمة فريق السيدات أيتانا بونماتي، وهو ما اعتبره منافسه محاولة للتأثير على أعضاء الجمعية العمومية للنادي خلال الانتخابات.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال فونت إن ما حدث يدخل في إطار العلاقات الشخصية، مشيرًا إلى أن البعض يحاول استغلال هذه العلاقات لإرباك الجماهير والتأثير على توجهاتهم، مضيفًا أن العلاقة بين لابورتا وصهره السابق أليخاندرو إتشيفاريا تُستخدم في هذا السياق.

وأوضح فونت أنه يمتلك هو الآخر علاقات شخصية مع بوسكيتس، كما أن عددًا من أعضاء فريق حملته الانتخابية تربطهم علاقات قوية بنجوم سابقين في النادي، مشيرًا إلى أن أفضل أصدقاء الأسطورة كارليس بويول جزء من فريقه الانتخابي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنهم لم يسعوا لالتقاط صور مع لاعبين أو شخصيات مؤثرة من أجل توجيه رسالة دعائية أو التأثير على الناخبين.

وخلال عملية التصويت، ظهر لابورتا وهو يتبادل الحديث والضحكات مع بوسكيتس، كما وقف الرئيس السابق للنادي مع أعضاء حملته الانتخابية خلف لاعب الوسط المعتزل أثناء إدلائه بصوته، في مشهد فسّرته الأوساط الكتالونية على أنه إشارة واضحة إلى دعم بوسكيتس لترشح لابورتا.

وردًا على ذلك قال فونت إن برشلونة نادٍ كبير لا يجب اختزاله في شخص واحد، مضيفًا: "هذا هو نادي برشلونة وليس نادي لابورتا".

وأكد المرشح الرئاسي أن النادي بحاجة إلى مرحلة جديدة تقوم على العمل الجماعي بعد انتهاء الانتخابات، مشددًا على أن مجلس الإدارة الجديد يجب أن يعمل بروح الوحدة بعيدًا عن سياسة الانقسام بين المؤيدين والمعارضين.

كما تطرق فونت إلى الأجواء داخل النادي في السنوات الأخيرة، منتقدًا ما وصفه بثقافة التخوين التي طالت بعض رموز الفريق، مشيرًا إلى أن أسماء كبيرة مثل ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز تعرضت لانتقادات غير مبررة، على حد تعبيره، مؤكدًا أن هذه المرحلة يجب أن تنتهي مع الإدارة الجديدة.

وأبدى فونت تفاؤله بشأن فرصه في الفوز بالانتخابات، مشيرًا إلى أن الأجواء العامة توحي بإمكانية تحقيق الانتصار، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يفضل التركيز على عملية التصويت بدل التفكير في سيناريو الخسارة.

وتُجرى اليوم انتخابات اختيار الرئيس الجديد لنادي برشلونة، على أن يتولى الفائز مهامه رسميًا في يوليو 2026، وذلك بعد استقالة لابورتا من منصبه في فبراير الماضي من أجل خوض الانتخابات مجددًا وفقًا للنظام الداخلي للنادي.

ويتنافس في السباق الانتخابي مرشحان فقط هما لابورتا وفونت، بعد التحقق من صحة التوقيعات المقدمة من كل منهما، حيث حصل لابورتا على 7226 توقيعًا صالحًا مقابل 4440 توقيعًا لفونت، بينما فشل المرشح الثالث مارك سيرا في استكمال الحد الأدنى المطلوب رغم تقديمه 2845 توقيعًا.

وتُقام عملية التصويت في خمسة مراكز رئيسية موزعة بين مدن برشلونة وجيرونا وتاراجونا ولييدا، إضافة إلى مركز اقتراع في أندورا، وسط ترقب واسع داخل الأوساط الرياضية لمعرفة هوية الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

بالصور

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد