مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة أمريكية خاصة بمطار بانجور الدولي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن مقتل سبعة أشخاص ونجاة شخص واحد جراء تحطم طائرة نفاثة في عاصفة ثلجية بمطار بانجور الدولي بولاية مين.

تحطم طائرة أمريكية خاصة

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بمقتل سبعة أشخاص ونجاة أحد أفراد الطاقم بإصابات خطيرة، إثر تحطم طائرة خاصة تابعة لرجال الأعمال في عاصفة ثلجية بمطار بانجور الدولي في ولاية مين.

تحطمت طائرة من طراز بومباردييه تشالنجر 600، كانت تقل ثمانية أشخاص، أثناء إقلاعها حوالي الساعة 7:45 مساءً من ليلة الأحد، في الوقت الذي كانت فيه منطقة نيو إنجلاند ومعظم أنحاء البلاد تعاني من عاصفة شتوية عاتية، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأُغلق المطار، الواقع على بعد حوالي 200 ميل شمال بوسطن، عقب الحادث.

وكان تساقط الثلوج كثيفًا في ذلك الوقت في العديد من أنحاء البلاد، إلا أن تراكم الثلوج كان قد بدأ للتو في بانجور، وكانت الطائرات الأخرى تقلع بسلام.

الطائرة مسجلة باسم شركة لها نفس عنوان مكتب المحاماة المتخصص في قضايا الإصابات الشخصية، أرنولد وإيتكين، في هيوستن بولاية تكساس، وأحد الشركاء المؤسسين للمكتب مسجل كوكيل مسجل للشركة المالكة للطائرة.

تُجري إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث.

وأفاد المجلس الوطني لسلامة النقل أن المعلومات الأولية تُشير إلى تحطم الطائرة أثناء إقلاعها، واشتعال حريقٍ عقب التحطم، لكنه لن يُصدر أي بيانٍ إضافي قبل وصول المحققين خلال يومٍ أو يومين.

وأوضح المجلس أنه لا يتدخل في نشر معلوماتٍ عن الضحايا، وأن هذه المعلومات من اختصاص السلطات المحلية إلا أن مدير المطار، خوسيه سافيدرا، رفض التعليق، مُصرحًا في مؤتمرٍ صحفي يوم الاثنين بأنه "ينتظر التوجيه والدعم من الشركاء الفيدراليين".

ويتضمن تسجيلٌ صوتي لمراقبي الحركة الجوية قول أحدهم: "طائرةٌ مقلوبة. لدينا طائرة ركابٍ مقلوبة"، وذلك بعد حوالي 45 ثانية من السماح للطائرة بالإقلاع.

وأضاف سافيدرا أن فرق الإنقاذ وصلت بعد أقل من دقيقة.

يُذكر أن مطار بانجور الدولي يُسيّر رحلاتٍ جوية مباشرة إلى مدنٍ مثل أورلاندو، فلوريدا، وواشنطن العاصمة، وشارلوت، كارولاينا الشمالية، ويقع على بُعد حوالي 320 كيلومترًا شمال بوسطن وقد أُغلق المطار بعد وقتٍ قصير من الحادث، وسيظل مُغلقًا حتى ظهر يوم الأربعاء على الأقل.

وقع الحادث في وقت كانت فيه نيو إنجلاند ومعظم أنحاء البلاد تعاني من عاصفة شتوية عاتية وقال سافيدرا إن بانجور شهدت تساقطًا مستمرًا للثلوج يوم الأحد، على الرغم من أن الطائرات كانت تهبط وتقلع في وقت وقوع الحادث تقريبًا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في كاريبو، بولاية مين، أن المطار استقبل ما يقارب 25 سنتيمترًا من الثلج إجمالًا، مع العلم أن تساقط الثلوج كان قد بدأ للتو وقت وقوع الحادث. وأضافت الهيئة أن حوالي 3 سنتيمترات من الثلج تساقطت بين منتصف الليل والساعة السابعة مساءً يوم الأحد، وكان تساقط الثلوج خفيفًا ولكنه مستمر في ذلك الوقت.