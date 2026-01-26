كوشنر: عودة رفات ران غويلي تنهي صفحة مظلمة في فصول الصراع بالشرق الأوسط

رحب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكشف عن هوية الأسير الأخير، ران غويلي، وقال إن "عملية الإنقاذ الناجحة تُنهي واحدة من أحلك فصول الصراع في الشرق الأوسط".

ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل البيت الأبيض عن عودة جثمان الأسير الإسرائيلي: ترامب هو من جعل ذلك ممكناً حماس: العثور على جثمان الأسير الأخير يأتي ضمن التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حماس: تسليم جثة الأسير الإسرائيلي الأخيرة يزيل ذريعة نتنياهو لإفشال الاتفاق

وأضاف كوشنر أن "مساعدة أهالي غزة على بدء صفحة جديدة، متحررين من ظلم حماس، مهمة بالغة الأهمية لمنع المزيد من الموت والدمار للإسرائيليين والفلسطينيين، كما أنها ستُنهي بؤرة توتر استغلتها جهات خبيثة لتأجيج معاداة السامية وغيرها من أشكال الانقسام والكراهية".

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحديد هوية جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، ران غويلي، الذي سيتم دفنه يوم الأربعاء المقبل.

وكتب ترامب على موقع TruthSocial: “لقد عثرنا على آخر رهينة في غزة، وبذلك، نكون قد أعدنا جميع الرهائن العشرين الأحياء وجميع القتلى! عمل رائع! ظن معظم الناس أنه مستحيل، أهنئ فريقي الرائع من الأبطال.”

وفي وقت سابق، رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بعودة جثمان الأسير الإسرائيلي، ران غويلي، من قطاع غزة.

وكتبت ليفيت في منشور على شبكة إكس أن هذا "خبر رائع"، وأشادت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلةً: "لقد جعل هذا الأمر ممكناً".

من جانب آخر، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام جلسة الكنيست العامة خلال لقائه رئيس وزراء ألبانيا، الذي وصل في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى عودة آخر جندي إسرائيلي مختطف، ران غويلي، قائلاً: "لم يعد هناك رهائن في غزة، لدينا مصلحة في تسريع المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل تجريد القطاع من السلاح ونزع سلاح حماس".

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعودة الرهينة الأخير، ران غويلي، من قطاع غزة.