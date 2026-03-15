الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: استمرار عجلة الإنتاج ضرورة وطنية.. والأولوية لحماية المواطن

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة لن توقف عجلة الإنتاج الوطني، تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات الاقتصادية التي فرضتها التطورات الإقليمية المتسارعة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وما ترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات الماضية بسلسلة من الأزمات العالمية الكبرى، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالاضطرابات التي شهدتها أسواق الغذاء والطاقة عالميًا، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، وهو ما منح الدولة خبرة مهمة في إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الدولية المعقدة.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ أن استمرار عجلة الإنتاج الوطني يمثل ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، لأن توقف الإنتاج أو تراجعه يعني بالضرورة نقص المعروض من السلع وارتفاع الأسعار وفقدان فرص العمل، وهو ما يجعل الحفاظ على تشغيل المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأشار الشهابي إلى أن التصريحات الحكومية بشأن توافر مستلزمات الإنتاج والطاقة تمثل رسالة طمأنة مهمة للأسواق، لكنها في الوقت نفسه تطرح عددًا من التساؤلات التي تشغل المواطن والرأي العام، من بينها: إلى أي مدى يمكن للاقتصاد المصري امتصاص الارتفاعات العالمية الكبيرة في أسعار الطاقة والمواد الخام؟ وهل تستطيع الأسواق المحلية استيعاب هذه الضغوط دون أن يتحمل المواطن العبء الأكبر من تداعياتها؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين استمرار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وبين حماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار؟.

وشدد الشهابي على أن نجاح الدولة في عبور هذه المرحلة يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع أو المغالاة غير المبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الأزمات الاقتصادية غالبًا ما تخلق فرصًا للبعض لاستغلال الظروف، وهو ما يستدعي يقظة مستمرة من أجهزة الدولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

كما أشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ إلى أن الأزمة الراهنة قد تحمل في طياتها فرصة مهمة للاقتصاد المصري إذا أُحسن استغلالها، خصوصًا في ما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية.

واختتم الشهابي تصريحه مؤكدًا أن التحدي الحقيقي في المرحلة الراهنة يتمثل في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين استمرار عجلة الإنتاج الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطن من الضغوط التضخمية، مشددًا على أن نجاح هذه المعادلة هو الضمان الحقيقي لعبور الاقتصاد المصري هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

