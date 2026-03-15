تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري

يبحث الكثير عن طريقة تجديد رخصة القيادة أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى المرور، حيث يمكنك عبر هاتفك من موقع مصر الرقمية، تجديد رخصة السيارة أونلاين إذا انطبقت الشروط والمعايير المطلوبة واستلام رخصة القيادة الجديدة حتى باب المنزل.

هل يمكن تجديد رخصة السيارة أونلاين؟

نعم، يمكن تجديد رخصة السيارة أونلاين في مصر، حيث تتاح هذه الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية أو بوابة مرور مصر، ويمكنك سداد الرسوم والمخالفات، وتوصيل الرخصة للمنزل دون فحص فني (للسيارات الملاكي أقل من 2030 CC)، و تتطلب الخدمة صورة البطاقة، الرخصة السابقة، براءة ذمة، والتأمين الإجباري

رابط تجديد رخصة السيارة أونلاين 2026

وتتيح بوابة مصر الرقمية خدمة تجديد رخصة السيارة أونلاين 2025، وتوصيل الرخصة إلى عنوان المنزل بشرط عدم وجود فحص أو حظر بيع على المركبة المٌراد تجديدها، بينما تتم الإجراءات إلكترونيا من هنــــــــــــا

تجديد رخصة القيادة مصر الرقمية

عبر موقع مصر الرقمية ، تسمح لك هذه الخدمة بتجديد رخصة مركبتك من مكانك و توصيل رخصة المركبة الي عنوان المنزل بشرط عدم وجود فحص او حظر بيع علي المركبة المٌراد تجديدها

شروط تجديد رخصة السيارة أونلاين

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها

- يجب أن تكون نوع المركبة ملاكي أو دراجة نارية

- يجب أن تكون المركبة أقل من 2030 CC

- يجب علي المستخدم دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع

- عند التقديم علي تجديد الرخصة للمستخدم الحق في إختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلي عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة المركبة ليست في حالة فحص أو حظر

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود

الأوراق المطلوبة لـ تجديد رخصة السيارة

أصل رخصة القيادة المنتهية أو على وشك الانتهاء.

بطاقة الرقم القومي سارية وصورة ضوئية منها.

شهادة طبية حديثة لإثبات اللياقة الصحية للقيادة.

صور شخصية جديدة بخلفية بيضاء (عادة 3 صور).

نموذج طلب تجديد رخصة القيادة (متوفر في وحدة المرور أو عبر المنصة الإلكترونية).

شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية إن وجدت.

طريقة تجديد رخصة السيارة أونلاين