قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات يونيه قبل إجازة عيد الأضحى
مقترحات برلمانية.. هل يتم إظهار الاسم الكامل بـ"إنستا باي" لوقف أخطاء التحويل واسترداد الأموال؟
وصول طائرة ترامب إلى الصين.. وتوقعات بضغط الرئيس الأمريكي على شي جين بينج بشان إيران
التنمية المحلية: تحديثات جديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية في الجية والسعديات وصيدا إلى 9 شهداء
ترامب يصل العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية
تخوفات إسرائيلية من اختيار أمريكا لمصلحتها بالوصول لاتفاق مع إيران
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل
أسطول الصمود يعلن استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غد الخميس
ريمونتادا الزمالك.. الحكاية التي تتكرر كلما سقط الأبيض خارج أرضه.. 15 عودة قارية صنعت شخصية البطل.. و7 ألقاب بدأت من الهزيمة
"الوزراء" يُوافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة
الوزراء يوافق على قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية| تفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جهاز تنظيم الإعلانات: نعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر شفافية

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
فريدة محمد

شاركت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وذلك لاستعراض جهود الجهاز في ضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة ودعم جهود الدولة في تحسين المشهد الحضاري.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة إيمان نبيل، الملامح العامة لموازنة الجهاز للعام المالي المقبل 2026/2027، موضحة أن موارد الجهاز تعتمد على المخصصات التي تقررها الدولة، وعائد استثمار أمواله، إلى جانب نسبة 10% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات واللافتات، بما يدعم قدرة الجهاز على أداء مهامه بكفاءة.

وأكدت أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات على الطرق العامة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الحصر والإدارة للأصول الإعلانية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة ودعم سرعة اتخاذ القرار.

وأوضحت أنه تم إعداد الدليل الإرشادي وتعميمه على جميع الجهات المختصة على مستوى الجمهورية، إلى جانب عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمحافظات والمدن الجديدة، في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للجهاز باعتباره الجهة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وأضافت: نعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والوزارات المختلفة، ودعم التحول الرقمي وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يواكب توجهات الدولة نحو الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات، ويسهم في الحد من المظاهر العشوائية وتحسين المشهد الحضاري ورفع مستويات السلامة على الطرق.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيما وشفافية، تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على النسق الحضاري والطابع العمراني للدولة المصرية.

واختتمت بأن الجهاز، المنشأ بموجب القانون رقم 208 لسنة 2020، يختص بوضع الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري.

اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب المخصصات موازنة الجهاز للعام المالي المقبل 20262027 الإعلانات اللافتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

بالصور

فستان لامع.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فان ديزل يخطف الأضواء في مهرجان كان بفيلم السرعة والغضب

فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب

لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية تداعب الجمهور بمهرجان كان

لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد