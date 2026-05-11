حملةلإزالة الإعلانات المخالفة ببنها لتحسين المظهر الحضاري

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، ضمن خطة المحافظة لتطبيق الهوية البصرية والارتقاء بالمظهر العام.

وشهدت الحملة حضور المهندسة جيهان عبد الحميد، والمحاسب وليد محمد الشهاوي، وسمير عمر نائب رئيس مدينة ومركز بنها، حيث تم تنفيذ مرور ميداني لرصد جميع الإعلانات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إزالتها بشكل فوري.



كما شارك في تنفيذ الحملة سمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وعماد بركات مدير إدارة الإعلانات بالمجلس، وزياد عبدالعزيز مدير إدارة الإشغالات بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكدت الجهات المشاركة استمرار الحملات بشكل دوري داخل المدينة، للتصدي لكافة أشكال المخالفات والتشوه البصري، وفرض الانضباط بالشوارع، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بنها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة القليوبية لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.