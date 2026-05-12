تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق

عقدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعا مع ممثلي الشركة المختصة بتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير الفني والتقني للمنصة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمنصة، والخدمات الرقمية المستهدف تقديمها، وآليات الربط الإلكتروني بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة البيانات، إلى جانب دعم جهود الجهاز في تنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة وفق أحدث النظم الرقمية.

كما ناقش الاجتماع عددا من الجوانب الفنية الخاصة بتجربة المستخدم وآليات التشغيل والتحديث المستمر، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي للمنصة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الاستثمار وتنظيم المشهد الحضاري على الطرق والمحاور العامة.

إنشاء المنصة الإلكترونية خطوة مهمة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن إنشاء المنصة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في إطار التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص المميكنة والمتابعة وتعزيز الحوكمة والشفافية، فضلا عن بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم أعمال الجهاز الرقابية والتنظيمية.

وأضافت أن الجهاز يعمل حاليا على تنفيذ حصر شامل لجميع الإعلانات على مستوى الجمهورية، بهدف تكوين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تدعم أعمال التنظيم والرقابة، مشيرة إلى أن المنصة الإلكترونية ستتضمن رفع الخرائط الخاصة بمواقع الإعلانات وربطها بالبيانات الفنية والتنظيمية لكل موقع.



وأوضحت أن الجهاز يستهدف أيضا إتاحة الخرائط المعتمدة وفقا للمخططات الجديدة عبر المنصة الإلكترونية، بما يتيح للراغبين في الاستثمار الإعلاني التعرف على الفرص المتاحة بصورة واضحة والتقدم عليها إلكترونيا، في إطار تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات ودعم التحول الرقمي.

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مراحل التنفيذ المختلفة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة الفنية والتأمين الإلكتروني، بما يحقق أهداف الجهاز في تطوير منظومة تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بصورة حديثة ومستدامة.