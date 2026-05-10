رئيس التحرير
طه جبريل
حالات تعرضك لإزالة إعلانك ودفع نفقات ورسوم الإزالة.. احذرها

أميرة خلف

أقر قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة ، عدة ضوابط لوضع اللافتات والإعلانات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وألزم القانون الجهات المعنية بقواعد صارمة لعدم مخالفة أحكام القانون ووضع إعلانات مخالفة، والتي قد يترتب عليها إزالة الإعلان على نفقة المخالف، بالإضافة إلى تحميله النفقات والرسوم المقررة قانونًا، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وعدم الإضرار بالشكل العام أو السلامة العامة.


ونص القانون على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له،  يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات

إزالة الإعلان

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص .

 فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

