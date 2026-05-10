الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد إعلان حملها.. ليلى أحمد زاهر تتحدث عن مشاعر الأمومة

الفنانة ليلي أحمد زاهر
الفنانة ليلي أحمد زاهر
أوركيد سامي

كشفت الفنانة  ليلى أحمد زاهر عن مشاعرها تجاه تجربة الحمل لأول مرة، مؤكدة أن هذه المرحلة غيّرت الكثير داخلها وجعلتها تنظر إلى الحياة بشكل مختلف، وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن انتظارها لطفلها الأول، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ليلى أحمد زاهر في تصريحات إعلامية إنها شعرت منذ اللحظة الأولى للحمل بأن حياتها بدأت تدخل مرحلة جديدة مليئة بالمشاعر المختلفة والمسؤولية الكبيرة، موضحة أن إحساس الأمومة بدأ معها مبكرًا حتى قبل رؤية طفلها، حيث قالت: «منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تأخذ معنى جديدًا، والأمومة بدأت معي قبل أن أرى طفلي».

وأضافت ليلى أن أكثر ما تتمناه لطفلها في المستقبل هو أن يعيش وسط أجواء من الحب والطمأنينة، مؤكدة أن الأمان النفسي والعاطفي من أهم الأشياء التي يحتاجها أي طفل في حياته، قائلة: «أتمنى أن تكون له كل مشاعر الحب والأمان، وأن يكبر في بيئة مليئة بالدفء والدعم».

وتحدثت ليلي  عن التغيرات النفسية التي تعيشها خلال فترة الحمل، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر هدوءًا ووعيًا بالتفاصيل الصغيرة، كما أصبحت تفكر بطريقة مختلفة تجاه المستقبل والمسؤوليات القادمة، مؤكدة أن هذه التجربة جعلتها تقترب أكثر من العائلة وتقدّر قيمة الروابط الأسرية بشكل أكبر.

كما أعربت ليلى أحمد زاهر عن سعادتها الكبيرة بالدعم الذي تلقته من جمهورها ومن المقربين منها بعد إعلان خبر الحمل، موضحة أن رسائل المحبة والدعوات التي وصلتها كان لها تأثير كبير عليها ومنحتها طاقة إيجابية خلال هذه الفترة المهمة من حياتها.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات ليلى، حيث عبّر الجمهور عن سعادتهم بهذه المرحلة الجديدة في حياتها، متمنين لها حملًا هادئًا وولادة آمنة، فيما تداول كثيرون كلماتها المؤثرة عن الأمومة والحب باعتبارها تعكس مشاعر صادقة تعيشها كل أم تنتظر طفلها الأول.

وتُعد ليلى أحمد زاهر واحدة من أبرز الفنانات الشابات اللاتي نجحن في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال أعمالها الفنية أو حضورها اللافت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل خبر حملها يحظى باهتمام كبير من الجمهور والمتابعين.

