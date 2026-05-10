رياضة

فوضى في نهاية موسم الدوري التشيكي.. إلغاء إعلان تتويج سلافيا براغا بعد اقتحام الجماهير للملعب

رباب الهواري

شهدت مواجهة حسم الدوري التشيكي بين   سلافيا وسبارتا  أحداثًا صادمة، بعدما تم إيقاف المباراة وإلغاء إعلان التتويج رغم اقتراب الفريق الفائز من حسم اللقب رسميًا، في سيناريو درامي لم يتوقعه أحد.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم سلافيا براغا بنتيجة 3-2، ومع تبقي نحو أربع دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي، كانت الجماهير تستعد للاحتفال بالبطولة، حيث كان الفريق بحاجة إلى هذا الفوز لضمان التتويج بلقب الدوري التشيكي.

قبل لحظات من النهاية، اقتحم مئات من جماهير سلافيا أرضية الملعب في مشهد احتفالي مبكر، لكن الأجواء سرعان ما خرجت عن السيطرة. إذ أطلقت الألعاب النارية والشماريخ بشكل عشوائي داخل أرضية الملعب، ما تسبب في حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير المنافسة.

وتطورت الأحداث بشكل خطير بعد استهداف جماهير ولاعبي سبارتا براغ بالمقذوفات النارية، ما أدى إلى إصابات متفاوتة، وخلق حالة من الفوضى داخل أرض الملعب.

تعرض حارس مرمى  سبارتا  لاعتداء مباشر، كما أُصيب اللاعب ماتياش فويتا وأحد أفراد الطاقم الطبي خلال الأحداث. ومع تصاعد التوتر، قرر فريق سبارتا براغ مغادرة الملعب حفاظًا على سلامة اللاعبين.

على إثر ذلك، اتخذ الحكم قرارًا بإيقاف المباراة بشكل رسمي قبل اكتمال وقتها الأصلي، وهو القرار الذي أنهى فعليًا أي إمكانية لإعلان التتويج في تلك الليلة.

وصف رئيس نادي سلافيا براغ ياروسلاف تفرديك ما حدث بأنه “أكبر وصمة عار” في تاريخ النادي، مقدمًا اعتذارًا رسميًا لجماهير الكرة التشيكية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الأحداث ومعاقبة المتسببين في الشغب

