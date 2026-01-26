ترامب يعلن إيفاد قيصر الحدود إلى مينيسوتا عقب مقتل مواطن برصاص عناصر أمن فيدرالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الاثنين/ عزمه إيفاد مسئول الحدود في إدارته والمعروف بلقب "قيصر الحدود" توم هومان ، إلى ولاية "مينيسوتا"، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار على مواطن أمريكي ثان بالولاية خلال مواجهة مع عناصر أمن فدراليين الذي وقع أمس الأول.

وقال ترامب - عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية - "سأوفد توم هومان إلى مينيسوتا الليلة. لم ينخرط من قبل في تلك المنطقة، ولكنه يعرف ويحب الكثير من الأشخاص هناك. توم صارم ولكنه عادل، وسيقدم تقريرا إليَّ مباشرة".

وتسبب مقتل المواطن الأمريكي ألكس بريتي (37 عاما) - وهو ممرض كان يعمل بوحدة الرعاية المركزة - برصاص عناصر من إدارة الهجرة في اندلاع احتجاجات في مدينة "مينيابوليس" عاصمة ولاية "مينيسوتا".

س ا ر/ إ س