أول رد من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك أمام بطل الكونغو

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه كان يتمنى تحقيق نتيجة أفضل خلال مواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، التي أقيمت اليوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن هناك مباراة أخرى ستقام في القاهرة، مؤكدًا أن مواجهة الإياب ستكون صعبة، وأن الفريق سيعمل على حسمها مبكرًا للتخلص من أي ضغوط.

وأوضح معتمد جمال أن الجهاز الفني درس فريق أوتوهو جيدًا قبل المباراة، وكان يدرك نقاط القوة والضعف لدى المنافس، مشيرًا إلى أن الزمالك خاض مواجهة صعبة أمام فريق قوي، بخلاف تأثر الفريق بظروف الملعب والطقس الحار.

وأكد المدير الفني أن الوضع سيختلف في لقاء العودة بالقاهرة، حيث سيواجه الزمالك فريق أوتوهو فقط، مع الاستفادة من دعم جماهير القلعة البيضاء.

وشدد معتمد جمال على أن الزمالك من أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات الأفريقية، لذلك لا يوجد حديث عن ضغوط على فريقه، موضحًا أن الزمالك يعلم جيدًا ما يجب فعله قبل مباراة العودة والاستعداد لها بالشكل المناسب.

واختتم المدير الفني تصريحاته موجهًا الشكر لنادي أوتوهو على حسن الاستضافة، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة على الفريقين، خاصة أن المنافس وصل إلى هذا الدور عن جدارة، كما وعد جماهير الزمالك بتقديم أفضل ما لدى الفريق في مباراة الإياب.

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبا، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.