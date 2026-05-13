مصرع مقاول دهسه سوداني بميكروباص في كرداسة

حادث مروري تسبب في مصرع مقاول عقب اصطدامه بميكروباص يقوده مواطن سوداني، لا يحمل رخصة قيادة أو لوحات معدنية، خلال سيره في كرداسة بمحافظة الجيزة.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن ميكروباص اصطدم بالمجني عليه ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

كشفت التحريات الأولية أن قائد السيارة يحمل جنسية سودانية، ولا يحمل رخصة قيادة، فيما تبين أن المركبة دون لوحات معدنية، وتم التحفظ على المتهم والسيارة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.