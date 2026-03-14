الزمالك يوقف سلسلة انتصارات أوتوهو دوبو في كأس الكونفدرالية بالتعادل في ذهاب ربع النهائي

تعادل فريق الزمالك مع مضيفه أوتوهو دوبو الكونغولي برازافيل 1-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الكونغولي التي استمرت طوال الموسم على أرضه.

وكان أوتوهو دوبو قد قدم عروضًا قوية هذا الموسم على ملعبه، حيث حقق انتصارات لافتة في مرحلة المجموعات، أبرزها الفوز على شباب بلوزداد الجزائري 4-1، على ستيلينبوش الجنوب أفريقي 3-0، وأيضًا على سينجيدا بلاك ستارز التنزاني 1-0.

و تمكن الزمالك من كسر هذا التفوق على أرض الفريق الكونغولي، ليعود بنتيجة إيجابية ستمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الإياب التي ستُجرى في القاهرة.

مع تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، يترقب الجميع مباراة الإياب في مصر، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، مؤكدًا أنه لا يزال أحد أبرز الأندية القادرة على المنافسة على اللقب.