الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

بالصور

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتشكيل لجنة تفتشية مفاجائة على مستودعات أسطوانات البوتاجاز بنطاق مركز ومدينة الزقازيق لفحص مدى الالتزام أصحابها بتوزيع الاسطوانات بشكل عادل علي المواطنين وبالاسعار الرسمية المقررة والتاكد من عدم التلاعب في اوزان الاسطونات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت لجنة مشكلة من وكيل وزارة التموين ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وبمشاركة مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية ورئيس قطاع وسط الشرقية ومدير عام إدارة تموين الزقازيق ورئيس الرقابة التموينية بالزقازيق بالمرور علي مستودعات البوتجاز بنطاق مركز ومدينة الزقازيق والتي شملت (الجمعية التعاونية بالحسينية - كفر الإشارة- كفر عبد العزيز- والعصلوجي) و أسفر المرور عن تحرير محاضر جنح ضد أصحاب هذه المستودعات وذلك لارتكابهم مخالفات تنوعت ما بين (عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد - الغلق أثناء ساعات العمل الرسمية - عدم الإعلان عن الأسعار (منزلي/ تجاري) وأسعار خدمة التوصيل، بالإضافة إلى البيع بأزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن أسماء الموزعين وأرقام هواتفهم) في حين تبين انتظام العمل بمستودع قرية "بردين" وعدم وجود أي مخالفات به.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لرفع أسعار أسطوانات البوتاجاز أو التلاعب في الأوزان والكميات، مؤكداً أن الدولة تقف بالمرصاد لكل من يحاول استغلال المواطن، وذلك من خلال التواصل عبر الخط الساخن (١١٤) أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (١٦٥٢٨).

ويؤكد المحافظ أن رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها يتم بكل جدية وسرعة من خلال التحرك الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لإيجاد حلول عملية على أرض الواقع تضمن حقوق المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مشيراً إلى أن مبادرة «المواطن يسأل… والمحافظ يستجيب» تمثل نهج عمل مستمر للتواصل المباشر مع نبض الشارع.

