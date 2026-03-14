تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب الصويني بديرب نجم

نظم مركز شباب الصويني التابع لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية احتفالية كبيرة لتكريم أكثر من 350 من النشء الذين أتموا حفظ القرآن الكريم، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية، في أجواء إيمانية تعكس اهتمام المجتمع برعاية النشء وتشجيعهم على حفظ كتاب الله.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، في إطار دعم الأنشطة الدينية والثقافية داخل مراكز الشباب، والعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب الدينية بين النشء والشباب.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والشيخ عبدالعزيز يوسف نجم دولة التلاوة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأهالي القرية الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة المباركة دعما لأبنائهم وتشجيعا لهم.

وخلال كلمته نقل الدكتور أيمن عبدالمقصود تحيات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى الحضور مشيدا بالجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية القرآنية التي تعكس حرص مراكز الشباب على أداء دورها المجتمعي والتربوي في تنشئة الأجيال على القيم الدينية والأخلاقية.

كما وجه وكيل المديرية للشباب الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة مركز شباب الصويني برئاسة المهندس أحمد البرنس رئيس مجلس الإدارة، مثمنا جهود مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذي بالمركز في تنظيم هذا الحدث الكبير الذي يهدف إلى تحفيز النشء على حفظ القرآن الكريم وترسيخ القيم الدينية في نفوسهم.

وأكد الحضور أن هذه الفعاليات تمثل رسالة مهمة في دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع الأجيال الجديدة على الارتباط بكتاب الله، مشيرين إلى أن تكريم هذا العدد الكبير من النشء يعكس حجم الجهد المبذول من الأسر والمعلمين والقائمين على تعليم القرآن الكريم في القرية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم حفظة القرآن الكريم وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم وسط أجواء من الفرحة والاعتزاز بين أسر المكرمين والحضور، الذين أعربوا عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء جيل واع ومتمسك بالقيم الدينية.