محمد صلاح: لاعبو الزمالك تجاوزوا الظروف الصعبة أمام بطل الكونغو

أبدى محمد صلاح لاعب الزمالك ومنتخب مصر إرتياحه لنتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، التي أقيمت عصر اليوم السبت، بالكونغو في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وإنتهت بالتعادل 1-1.

وتابع محمد صلاح : مش عايز أقول مبروك عشان لسة فيه مباراة تانية وحاسمة بالقاهرة ، لكن لازم أشكر لاعبي الزمالك على المجهود اللي قدموه، خاصة وأن اللقاء أُقيم في الصيام وعصراً وأمام منافس ليس ضعيف.

وتابع محمد صلاح، خلال الاستوديو التحليلي للمباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة: لاعبو الزمالك تجاوزا الظروف الصعبة التي مروا بها الفترة الأخيرة ونجحوا في تحقيق نتيجة جيدة أمام بطل الكونغو ولكن يبقى الحسم في القاهرة يوم 22 مارس الجاري.

وواصل محمد صلاح : لكن لازم الزمالك يهتم بلقاء العودة وأحذرهم من التهاون أمام بطل الكونغو في لقاء العودة.

وشدد نجم الزمالك الأسبق على أن محمد إبراهيم لاعب رائع وقدم مستوى جيد أمام الفريق الكونغولي.

