طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

يعد برياني الفراخ من أشهر الأطباق التي يعشقها الكثيرون، خاصة لمحبي الأكلات ذات الطابع الهندي الغني بالتوابل والنكهات القوية.

وقدم الشيف حسن طريقة مميزة لتحضير برياني الفراخ بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل بيت، وفيما يلي نقدم المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل..

طريقة عمل برياني فراخ

مقادير برياني الفراخ:

50 جرام سمن

100 جرام بصل شرائح

25 جرام ثوم مفروم

قطعة زنجبيل مبشور

دجاجة مقطعة 8 قطع

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات مشكلة

50 جرام صلصة طماطم

10 جرام نعناع مفروم

50 جرام كزبرة خضراء

100 جرام زبادي

100 مل لبن رايب

300 مل ماء ساخن

1 كيلو أرز بسمتي

2 عود قرفة

2 حبهان قرنفل

كمون

100 جرام طماطم مكعبات

بهارات جارام ماسالا

100 جرام زبيب منقوع

طريقة عمل برياني الفراخ:

ـ في حلة على النار نضع السمن ثم نضيف قطع الفراخ لتأخذ لونًا خفيفًا.

ـ نضيف البصل مع القرفة والقرنفل ونقلب جيدًا حتى يذبل.

ـ نضيف الثوم ثم الزنجبيل والجارام ماسالا مع التقليب.

ـ تضاف صلصة الطماطم ثم الكزبرة والنعناع والطماطم المكعبات.

ـ نضيف الأرز البسمتي ونقلب جيدًا مع المكونات.

ـ يتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون والبهارات ثم يضاف الزبيب.

ـ في وعاء آخر نخلط الزبادي مع اللبن الرايب والماء الساخن ثم يضاف الخليط إلى الأرز.

ـ يترك حتى يغلي ثم تهدأ النار ويترك حتى تمام النضج.

ـ يقدم البرياني في طبق التقديم مع رص قطع الفراخ على الوجه.

نصائح لنجاح برياني الفراخ

ـ يفضل نقع الأرز البسمتي 30 دقيقة قبل الطهي.

ـ استخدام بهارات برياني أصلية يعطي طعمًا مميزًا.

ـ يمكن تزيين الطبق بالمكسرات أو البصل المحمر.