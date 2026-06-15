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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هنا المونديال | عشرات الآلاف من الجماهير المصرية يستعدون للدخول إلى ملعب المباراة

عشرات الآلاف من الجماهير المصرية يستعدون للدخول إلى ملعب المباراة
عشرات الآلاف من الجماهير المصرية يستعدون للدخول إلى ملعب المباراة
ميرنا محمود

تتوافد عشرات الالاف من الجماهير المصرية  إلى ملعب المباراة في مشهد استثنائي يغلبة اللون الأحمر، وسط أجواء حماسية وهتافات لا تتوقف دعما للفراعنة.

 ومنذ الساعات الأولى، احتشد المشجعون حول محيط الملعب حاملين الأعلام المصرية، في لوحة جماهيرية تعكس  الثقة في قدرة المنتخب على تقديم أداء يليق بطموحات الجماهير.

و نشر الإعلامي أحمد شوبير لقطات من توافد  عشرات الآلاف من الجماهير المصرية  للدخول إلى ملعب المباراة 

ومع اقتراب صافرة البداية، تتصاعد وتيرة الحماس داخل المدرجات وخارجها، حيث يترقب الجميع لحظة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب.


وتأمل الجماهير المصرية في أن ينجح الفراعنة في تحقيق انطلاقة قوية أمام منتخب بلجيكا، بقيادة نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، من أجل حصد أول ثلاث نقاط وتعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.

جماهير المصريه شوبير منتخب مصر و بلجيكا المونديال

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