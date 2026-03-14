الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. تدهور الرؤية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وتدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مشيرة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أسوان إلى 700 م.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية توضح تحرك الغطاء السحابي شرقاً تمهيداً لدخول الجبهة الباردة وبداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بعد دخول الرياح الشمالية الغربية.



وقالت إن الرياح الجنوبية الغربية النشطة هي المؤثرة على أغلب الأنحاء.



وحذرت من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأسطح المتهالكة وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.