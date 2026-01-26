قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس لبنان يثمن دور قطر في مساعدة البلاد لتجاوز الظروف الراهنة

جوزيف عون
جوزيف عون
أ ش أ

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إن لبنان يثمن الدور الذي تلعبه قطر في مساعدته على تجاوز الظروف التي يمر بها من خلال الدعم الذي تقدمه.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، اليوم الاثنين، بحضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق.

وأضاف عون "أن لبنان يتطلع لاستمرار الدعم القطري، وما المبادرات القطرية الجديدة إلا دليل على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين"، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية بالتنسيق مع بعضها البعض للمحافظة على الهدوء، فضلًا عن مكافحة المخدرات وقمع التهريب وغيرها من الجرائم.

وحول الوضع في الجنوب، أكد أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في المنطقة التي انتشر فيها في جنوب الليطاني في حين تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، بجانب تدمير المنازل وتهجير سكانها وتمتد أحيانا الى قرى بقاعية دون أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات المتكررة لالزامها بالاتفاق المعلن في نوفمبر 2024 وتطبيق القرار 1701.

ولفت الرئيس عون إلى أن الاتصالات مستمرة قبل انعقاد اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقرر الشهر المقبل من أجل الوصول إلى نتائج عملية تسرع في إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا.

وحول العلاقة بين لبنان وسوريا، أكد رئيس لبنان أن الاتصالات مستمرة بين البلدين وأن الوضع على الحدود اللبنانية - السورية بات أفضل من السابق، بالإضافة إلى المشاورات الدائرة بين البلدين لمعالجة عدة موضوعات منها عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما زالت الأسباب لاستمرار بقائهم على الأراضي اللبنانية.

من جانبه..أكد وزير الدولة القطري أن الوضع فى لبنان يأتي على رأس أولويات بلاده في أجندتها الخارجية، قائلًا "إنه في الوقت الذي تنشغل دول المنطقة بالأوضاع الإقليمية، فإننا نأمل في أن نتمكن من التصدي للتحديات القائمة وذلك بتعاضدنا ووحدتنا".

وقال "إن القيادة القطرية حريصة كل الحرص على متابعة التطورات في لبنان لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية والاعتداءات الإسرائيلية وأعمال لجنة الميكانيزم، بالإضافة إلى الحوار ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة".

وأضاف "أن قطر هي جزء لا يتجزأ من المجموعة الخماسية، كما أنها على تنسيق مع الأشقاء في المجموعة، ولديها رغبة في التعاون بشكل أكبر مع لبنان لمعالجة أي تحدي من التحديات الأساسية".

وشدد على أن مجالات الاستثمار القطرية في لبنان كبيرة، لافتا إلى ما تناوله في الزيارة السابقة في هذا الاطار وبينها موضوع الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى مورد استثماري.

وأعرب عن ارتياح قطر للتقدم المحرز في المباحثات القائمة على الجانب الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن قطر على رأس الدول الداعمة للجيش اللبناني.

جوزيف عون قطر لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

فرح الكحلوت

بنصف عين ونصف جسد.. الفلسطينية فرح الكحلوت تواجه الحياة بمعاناة كاملة

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

بالصور

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد