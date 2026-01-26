رئيس لبنان يثمن دور قطر في مساعدة البلاد لتجاوز الظروف الراهنة

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إن لبنان يثمن الدور الذي تلعبه قطر في مساعدته على تجاوز الظروف التي يمر بها من خلال الدعم الذي تقدمه.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان وزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، اليوم الاثنين، بحضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق.

وأضاف عون "أن لبنان يتطلع لاستمرار الدعم القطري، وما المبادرات القطرية الجديدة إلا دليل على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين"، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية بالتنسيق مع بعضها البعض للمحافظة على الهدوء، فضلًا عن مكافحة المخدرات وقمع التهريب وغيرها من الجرائم.

وحول الوضع في الجنوب، أكد أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في المنطقة التي انتشر فيها في جنوب الليطاني في حين تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، بجانب تدمير المنازل وتهجير سكانها وتمتد أحيانا الى قرى بقاعية دون أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات المتكررة لالزامها بالاتفاق المعلن في نوفمبر 2024 وتطبيق القرار 1701.

ولفت الرئيس عون إلى أن الاتصالات مستمرة قبل انعقاد اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقرر الشهر المقبل من أجل الوصول إلى نتائج عملية تسرع في إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا.

وحول العلاقة بين لبنان وسوريا، أكد رئيس لبنان أن الاتصالات مستمرة بين البلدين وأن الوضع على الحدود اللبنانية - السورية بات أفضل من السابق، بالإضافة إلى المشاورات الدائرة بين البلدين لمعالجة عدة موضوعات منها عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما زالت الأسباب لاستمرار بقائهم على الأراضي اللبنانية.

من جانبه..أكد وزير الدولة القطري أن الوضع فى لبنان يأتي على رأس أولويات بلاده في أجندتها الخارجية، قائلًا "إنه في الوقت الذي تنشغل دول المنطقة بالأوضاع الإقليمية، فإننا نأمل في أن نتمكن من التصدي للتحديات القائمة وذلك بتعاضدنا ووحدتنا".

وقال "إن القيادة القطرية حريصة كل الحرص على متابعة التطورات في لبنان لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية والاعتداءات الإسرائيلية وأعمال لجنة الميكانيزم، بالإضافة إلى الحوار ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة".

وأضاف "أن قطر هي جزء لا يتجزأ من المجموعة الخماسية، كما أنها على تنسيق مع الأشقاء في المجموعة، ولديها رغبة في التعاون بشكل أكبر مع لبنان لمعالجة أي تحدي من التحديات الأساسية".

وشدد على أن مجالات الاستثمار القطرية في لبنان كبيرة، لافتا إلى ما تناوله في الزيارة السابقة في هذا الاطار وبينها موضوع الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى مورد استثماري.

وأعرب عن ارتياح قطر للتقدم المحرز في المباحثات القائمة على الجانب الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن قطر على رأس الدول الداعمة للجيش اللبناني.