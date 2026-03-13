دعاء 24 رمضان في العشر الأواخر.. كلمات مستجابة في جوف الليل
دوري أبطال أفريقيا | الجيش الملكي يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول
جدل تكليف خريجي الكليات الطبية.. مطالب برلمانية بحلول متوازنة تحفظ حقوق الطلاب
قرار مفاجئ من الفيفا بشأن كأس العالم 2026 .. ماذا حدث؟
سقوط أمطار شديدة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم
المواصفات الكاملة لسيارة انفينيتي QX60.. صور
الكحك والبسكويت والغريبة بطعم لا يقاوم .. خطوات عمل حلويات العيد في البيت
إعلام أمريكي: 2500 مقاتل من مشاة البحرية يتجهون إلى الشرق الأوسط
أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت
السيد حمدي يكشف كواليس تخفيض عقود لاعبي الأهلي خلال ثورة 25 يناير
موعد أذان الفجر يوم 24 رمضان 2026.. مواقيت الصلاة والسحور في مصر
العراق .. استهداف مقر للحشد الشعبي في سهل نينوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يدينون استمرار إغلاق المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
الديب أبوعلي

أدانت الأمانة العامة لـ منظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكدت الجهات الثلاث في بيان مشترك أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن كونها انتهاكاً لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة.

وشدد البيان على المكانة المركزية لمدينة القدس الشريف، وعلى الارتباط الديني والتاريخي للمسلمين بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وحملت المنظمات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات التي وصفتها بغير القانونية والاستفزازية، محذرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى تصاعد التوتر والعنف، ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدد البيان التأكيد على عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض جميع الإجراءات والقرارات الرامية إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

كما شدد على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة مساحته 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال باحترام حرية العبادة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى فوراً، ورفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس، بما يضمن ممارسة حقوقهم الدينية وصون هوية المدينة وتراثها.

كما أكدت دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين باعتباره خياراً استراتيجياً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المصريين : مكالمة الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني تعكس ثوابت الدولة تجاه الأشقاء بالخليج

مجلس النواب

هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى.. تفاصيل دورها في مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي

النائب زكريا حسان وكيل لجنة الشؤون الدينية

طلب إحاطة لوزير التموين بشأن أزمة نقص أنابيب البوتاجاز في سوهاج

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

بعد ظهور ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس مصابة به .. معلومات صادمة عن مرض الثعلبة

مرض الثعلبة
مرض الثعلبة
مرض الثعلبة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد