قرار مفاجئ من الفيفا بشأن كأس العالم 2026 .. ماذا حدث؟

كشفت تقارير بريطانية عن تطورات مثيرة بشأن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر اقامتها لأول مرة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تجرى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، ولأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وفي ثلاث دول، هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تجمع المباراة الافتتاح لمونديال 2026 منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا يوم الخميس 11 يونيو 2026.

تفاصيل كأس العالم 2026

للمرة الأولى، سيشارك 48 منتخبا في كأس العالم، بدلا من 32 كما كانت الحال منذ 1998، كما ستكون هذه النسخة الأولى التي تستضيفها 3 دول في وقت واحد: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق البطولة وتعزيز جماهيريتها حول العالم.

وبعد نقاشات طويلة داخل الفيفا بشأن النظام المناسب، استقر القرار على الحفاظ على المجموعات التقليدية من 4 منتخبات رغم الزيادة، ليصل عدد المجموعات إلى 12 مجموعة من "إيه" (A) إلى "إل" (L) بدلا من 8 مجموعات فقط.

سيعبر المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور التالي، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليكتمل عدد المتأهلين إلى 32 فريقا في أول نسخة تتضمن دور الـ32.

هذا التغيير يفرض متطلبات تنافسية جديدة، ولكي يصبح منتخبٌ ما بطلا للعالم، سيحتاج الآن إلى لعب 8 مباريات بدلا من 7 فقط سابقا.

قرار عاجل من الفيفا

وفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر خفض أكثر من 100 مليون دولار من ميزانية التشغيل لبطولة كأس العالم 2026، ضمن خطته لإعادة توزيع 90% من إيرادات البطولة على كرة القدم العالمية.

وأكدت الصحيفة أن قرار الفيفا أثار جدلا واسعا بسبب ارتفاع أسعار التذاكر غير المسبوق والأعباء الكبيرة على دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما يركز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دعم الاتحادات والأندية حول العالم قبل البطولة.

بينما نقلت صحيفة “ذا أثليتيك” البريطانية، عن المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قوله: “يجري الفيفا مراجعة دورية لأداء الميزانية للتحكم في النفقات وتعظيم الاستثمار في تطوير كرة القدم عالميا، إذ نجري مراجعة للإيرادات والنفقات قبل كل بطولة”.