دعاء 24 رمضان في العشر الأواخر.. كلمات مستجابة في جوف الليل
دوري أبطال أفريقيا | الجيش الملكي يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول
جدل تكليف خريجي الكليات الطبية.. مطالب برلمانية بحلول متوازنة تحفظ حقوق الطلاب
قرار مفاجئ من الفيفا بشأن كأس العالم 2026 .. ماذا حدث؟
سقوط أمطار شديدة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم
المواصفات الكاملة لسيارة انفينيتي QX60.. صور
الكحك والبسكويت والغريبة بطعم لا يقاوم .. خطوات عمل حلويات العيد في البيت
إعلام أمريكي: 2500 مقاتل من مشاة البحرية يتجهون إلى الشرق الأوسط
أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت
السيد حمدي يكشف كواليس تخفيض عقود لاعبي الأهلي خلال ثورة 25 يناير
موعد أذان الفجر يوم 24 رمضان 2026.. مواقيت الصلاة والسحور في مصر
العراق .. استهداف مقر للحشد الشعبي في سهل نينوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قرار مفاجئ من الفيفا بشأن كأس العالم 2026 .. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

كشفت تقارير بريطانية عن تطورات مثيرة بشأن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر اقامتها لأول مرة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تجرى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، ولأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وفي ثلاث دول، هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تجمع المباراة الافتتاح لمونديال 2026 منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا يوم الخميس 11 يونيو 2026.

تفاصيل كأس العالم 2026

للمرة الأولى، سيشارك 48 منتخبا في كأس العالم، بدلا من 32 كما كانت الحال منذ 1998، كما ستكون هذه النسخة الأولى التي تستضيفها 3 دول في وقت واحد: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق البطولة وتعزيز جماهيريتها حول العالم.

وبعد نقاشات طويلة داخل الفيفا بشأن النظام المناسب، استقر القرار على الحفاظ على المجموعات التقليدية من 4 منتخبات رغم الزيادة، ليصل عدد المجموعات إلى 12 مجموعة من "إيه" (A) إلى "إل" (L) بدلا من 8 مجموعات فقط.

سيعبر المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور التالي، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليكتمل عدد المتأهلين إلى 32 فريقا في أول نسخة تتضمن دور الـ32.

هذا التغيير يفرض متطلبات تنافسية جديدة، ولكي يصبح منتخبٌ ما بطلا للعالم، سيحتاج الآن إلى لعب 8 مباريات بدلا من 7 فقط سابقا.

قرار عاجل من الفيفا 

وفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر خفض أكثر من 100 مليون دولار من ميزانية التشغيل لبطولة كأس العالم 2026، ضمن خطته لإعادة توزيع 90% من إيرادات البطولة على كرة القدم العالمية.

وأكدت الصحيفة أن قرار الفيفا أثار جدلا واسعا بسبب ارتفاع أسعار التذاكر غير المسبوق والأعباء الكبيرة على دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما يركز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دعم الاتحادات والأندية حول العالم قبل البطولة.

بينما نقلت صحيفة “ذا أثليتيك” البريطانية، عن المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قوله: “يجري الفيفا مراجعة دورية لأداء الميزانية للتحكم في النفقات وتعظيم الاستثمار في تطوير كرة القدم عالميا، إذ نجري مراجعة للإيرادات والنفقات قبل كل بطولة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

ترشيحاتنا

طلائع الجيش

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر

رابطة الأندية

بسبب تصرفات الجماهير.. رابطة الأندية توجه لفت نظر للزمالك وتغرمه 50 ألف جنيه

مجلس الأهلي

مقترحات بإعادة هيكلة داخل الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش بالدوري

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

بعد ظهور ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس مصابة به .. معلومات صادمة عن مرض الثعلبة

مرض الثعلبة
مرض الثعلبة
مرض الثعلبة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد