مفاجأة بشأن مشاركة الإمارات في كأس العالم بدلا من إيران.. ماذا سيحدث؟

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد تمنح منتخب الإمارات فرصة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026؛ في حال تأكد غياب منتخب إيران عن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة «ميرور»، أن القواعد التنظيمية لـ «فيفا» تتضمن آليات للتعامل مع حالات انسحاب أو استبعاد أي منتخب تأهل مسبقا للنهائيات.

وبحسب هذه اللوائح؛ يملك الاتحاد الدولي مرونة في اختيار المنتخب البديل، وفق ظروف التصفيات في القارة المعنية.

وغالباً ما يتم اللجوء إلى «الفريق الذي حل وصيفا في الملحق»، أو إلى «أعلى المنتخبات تصنيفا» التي لم تتمكن من حجز بطاقة التأهل من نفس الاتحاد القاري.

هل تشارك الإمارات في كأس العالم؟

برز اسم منتخب الإمارات ضمن الخيارات المطروحة لتعويض غياب إيران المحتمل، فـ «الأبيض» كان قريباً من بلوغ المرحلة النهائية في التصفيات الآسيوية، قبل أن يخسر مواجهة حاسمة أمام منتخب العراق ضمن مسار الملحق المؤهل للملحق القاري، وهو ما يجعله أحد المرشحين المحتملين للاستفادة من أي تغييرات قد تطرأ على قائمة المتأهلين.

كما طُرح سيناريو آخر يتمثل في منح بطاقة التأهل مباشرة إلى منتخب العراق، على أن يستمر منتخب الإمارات في خوض الملحق القاري الذي يجمع منتخبات من قارات مختلفة للتنافس على المقاعد المتبقية في البطولة.

ويعتمد هذا الاحتمال على قرار «فيفا» النهائي، وطبيعة الحل الذي سيختاره للحفاظ على توازن نظام التصفيات.

وفي المقابل، تحدثت تقارير عن احتمال نظري آخر يقضي بتعديل نظام المجموعة التي كان من المفترض أن تضم إيران، بحيث تتكون من 3 منتخبات فقط بدلاً من 4، ووفق هذا الطرح؛ ستتنافس منتخبات “بلجيكا ومصر ونيوزيلندا” ضمن المجموعة نفسها، لكن هذا الخيار يواجه تعقيدات تنظيمية، خاصة مع النظام الجديد لكأس العالم الذي يسمح بتأهل أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

وتأتي هذه السيناريوهات؛ في ظل احتمال حدوث أزمة تنظيمية غير معتادة؛ بعدما أعلن المنتخب الإيراني أنه قد لا يشارك في البطولة رغم تأهله رسميا من التصفيات الآسيوية.

وتصدر المنتخب الإيراني مجموعته في التصفيات ليضمن مقعده في النهائيات، إلا أن التطورات الإقليمية دفعت إلى طرح فكرة عدم المشاركة.

مجموعة إيران في كأس العالم

وضعت قرعة كأس العالم، منتخب إيران، ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في 21 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية.

وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران بعد تصريحات مثيرة لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم «مهدي تاج»، الذي ألمح إلى إمكانية عدم إرسال المنتخب للمشاركة في البطولة؛ بسبب الظروف والتوترات الحالية.

وأشار «تاج» إلى أن إقامة البطولة في ظل هذه الأوضاع؛ قد تدفع بلاده إلى إعادة النظر في قرار المشاركة.