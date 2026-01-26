نتنياهو: أشكر ترامب وزملائي في الحكومة على عودة رفات ران غويلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلقا على عودة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي، "أشكر زملائي في الحكومة، ومقاتلي الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد، وجميع قوات الأمن، وأعضاء وكالة الاستخبارات الدفاعية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، الذين عملوا جميعًا بلا كلل من أجل هذه المهمة المقدسة".

نتنياهو: أي محاولة من جانب إيران لإلحاق الضرر بنا ستُقابل برد حاسم نتنياهو: لم يعد هناك رهائن في غزة ولدينا مصلحة في المضي قدماً في نزع سلاح حماس نتنياهو: من مصلحتنا تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة حماس: تسليم جثة الأسير الإسرائيلي الأخيرة يزيل ذريعة نتنياهو لإفشال الاتفاق

وأضاف نتنياهو : "لقد أنجزنا المهمة كما وعدت، وسننجز أيضا جميع المهام الموكلة إلينا.

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحديد هوية جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، ران غويلي، الذي سيتم دفنه يوم الأربعاء المقبل.

وكتب ترامب على موقع TruthSocial: “لقد عثرنا على آخر رهينة في غزة، وبذلك، نكون قد أعدنا جميع الرهائن العشرين الأحياء وجميع القتلى! عمل رائع! ظن معظم الناس أنه مستحيل، أهنئ فريقي الرائع من الأبطال.”

وفي وقت سابق، رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بعودة جثمان الأسير الإسرائيلي، ران غويلي، من قطاع غزة.

وكتبت ليفيت في منشور على شبكة إكس أن هذا "خبر رائع"، وأشادت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلةً: "لقد جعل هذا الأمر ممكناً".

من جانب آخر، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام جلسة الكنيست العامة خلال لقائه رئيس وزراء ألبانيا، الذي وصل في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى عودة آخر جندي إسرائيلي مختطف، ران غويلي، قائلاً: "لم يعد هناك رهائن في غزة، لدينا مصلحة في تسريع المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل تجريد القطاع من السلاح ونزع سلاح حماس".

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعودة الرهينة الأخير، ران غويلي، من قطاع غزة.